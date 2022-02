L'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero, dove ha commentato anche il lavoro svolto dalla società della Juve nel mercato di gennaio.



'​Il loro mercato è stato praticamente perfetto. La Juve aveva dei problemi a centrocampo e in attacco, quando un club prende un giocatore come Vlahovic, bisogna alzarsi in piedi e applaudire. Anche se la Juventus ha delle difficoltà nel creare gioco e servire le punte. Zakaria dà sì solidità, ma temo che comunque a Dusan non arriveranno parecchi palloni'.