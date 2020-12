1









L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Miccoli parla del momento attuale dei bianconeri: "Il bello della Juve è che sa anche quando deve perdere. Magari questo è un anno di stand by nel quale sta recuperando e rimettendo un po' tutto in ordine. Io però non la vedo così, perché Pirlo secondo me è un buon allenatore e la Juve anche quest'anno, con fatica, se la giocherà comunque fino alla fine. Chiaramente Andrea ha bisogno di tempo, ma penso che se la società ha fatto questa scelta aveva già messo in preventivo una situazione come quella attuale. Secondo me hanno oggi hanno puntato su Pirlo per poi prendere un grande allenatore tra qualche anno".