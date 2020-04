L'ex medico della Juventus Fabrizioha spiegato come reagiranno i giocatori risultati positivi al Coronavirus alla ripresa dell'attività fisica: "La serietà di un giocatore in questo periodo viene premiata ancora di più. Alcuni giocatori durante la malattia hanno sofferto di palpitazioni e problemi respiratori, ma in questi casi non serve nulla. E' come quando durante la stagione si ha una patologia che tiene fermi per una settimana/dieci giorni. Non sono i brevi periodi di inattività a creare difficoltà. Una cosa è parlare dei positivi al virus, asintomatici e hanno passato 14 giorni in quarantena, e una cosa chi è andato incontro alla malattia nelle sue possibili forme. Nel primo caso, secondo quanto risulta finora, non c'è nessuna conseguenza". QUI L'INTERVISTA COMPLETA