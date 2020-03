L'ex attaccante della Juventus, Alessandro Matri, dopo aver rescisso il suo contratto con il Brescia si è allenato per un mese con il Monza. Dopo la fine del suo periodo di allenamento, ha voluto dare il proprio in bocca al lupo al club per il finale di stagione in Serie C ai microfoni del club lombardo: "È stato un bellissimo mese. L’allenatore è mio amico, la dirigenza la conosco da anni. Mi sono trovato benissimo, i ragazzi mi hanno fatto subito sentire a mio agio e ora ho deciso di finire qua i miei allenamenti. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra per il resto del campionato. Tiferò Monza"