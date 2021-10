L'ex attaccante dellaAlessandroha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa dai bianconeri contro il, commentando in particolare la prestazione di. "Stasera Alvaro si è visto poco, non è stato servito benissimo ma non si è nemmeno fatto vedere, si è fatto trovare spesso in fuorigioco", le sue dichiarazioni. "Nell'area della Juve si sente la mancanza di un centravanti, oggi la squadra ha creato tanto fino agli ultimi venti metri ma poi è mancata nell'ultimo passaggio, nella presenza in area".