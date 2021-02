L'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha commentato così la situazione di Paulo Dybala, suo ex compagno in bianconero: "E' un ragazzo con qualità straordinarie e di grande talento. Il consiglio che posso dargli è di continuare a lavorare sodo come ha sempre fatto. Stiamo parlando del giocatore più decisivo della stagione scorsa, ma spesso nel calcio si ha la fretta nel dare i giudizi, passandosi solo sulle ultime prestazioni. Tridente? E' complicato secondo me, ma per un allenatore sono finti problemi. Quando i talenti sono così tanti si trova sempre una soluzione" ha detto a Tmw.