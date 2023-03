Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex magistrato di lungo corso Pietroha spiegato i motivi per cui ildel CONI dovrebbe restituire itolti alla- "Sono più i punti sui quali il Collegio di Garanzia dello Sport non potrà far finta di non vedere. Uno in particolare, che era stato sollevato prima ancora di conoscere le motivazioni, è che ora si parla di giustizia a orologeria: si pensi ad esempio alla squalifica diper cui si è deciso poi di sospenderla. Questa è la dimostrazione che si possono utilizzare i tempi che si vogliono: se si vuole motivare con l’urgenza per la ragione della competizione sportiva si fa, se invece si vuole prendere altro tempo ecco un’altra via…, come successo con altri tipi di plusvalenze, peraltro. Ma ciò che è ancora più incredibile è che il giudizio era già stato dato e per revocarlo si sarebbero dovuti presentare fatti nuovi. Bene, fatti nuovi non ce ne sono stati! La Procura federale sapeva già delle intercettazioni, ne avevano pubblicate i giornali come accade spesso in Italia, c’era stata una udienza per la richiesta di misura cautelare di alcuni soggetti, peraltro respinta. Non c’era nessuna novità. Il Procuratore federale avrebbe potuto attendere senza nessuna fretta che fossero disvelate tutte le intercettazioni con il deposito degli atti per poi eventualmente incardinare un procedimento contro la Juve. Invece ha voluto anticipare i tempi senza ottenere la condanna dei bianconeri. Poi dopo un po’ di mesi ha deciso che le intercettazioni sono fatti nuovi e che possono legittimare la revocazione, così la Corte d’Appello federale in modo secondo me erroneo gli è andata appresso. Questo è stato ben sottolineato dalla difesa della Juve. Anche perché di questo passo, se ogni tre mesi escono altre intercettazioni, non ci sarà mai una sentenza definitiva per cui si potrà revocare sempre quella precedente: è chiaro che così siamo completamente al di fuori dalla certezza del diritto che è fondamentale".- "Direi che molto probabilmente il Collegio di Garanzia sarà a sezioni unite per la pressione mediatica che c’è intorno a questo processo che riguarda la Juventus, ma anche perché potenziali protagonisti si sono bruciati e non potranno presenziare [...]. Per quanto riguarda le tempistiche devo dire che me le aspetto necessariamente brevi: il Collegio non dovrà svolgere attività istruttoria, ma solo esaminare gli atti depositati, fissare una udienza e discutere con la Procura federale e i legali juventini per poi decidere. Ritengo che il tutto possa avvenire tra fine marzo e massimo metà di aprile".- "Io me la sentirei se si trattasse di una partita giocata in modo lineare e in punta di diritto. Ma se così fosse non saremmo nemmeno arrivati alla revocazione, per cui ora mi viene difficile sbilanciarmi. Io non voglio essere valutato come un tifoso della Juventus, ma come un esperto di diritto. Se si applicherà il diritto questa sentenza dovrà essere annullata senza rinvio. Se invece dovessero subentrare decisioni paragiuridiche o metagiuridiche... la sentenza di condanna è metagiuridica in quanto è stata formulata in base a un capo d’imputazione che non c’era e una violazione disciplinare che non esiste [...]. Le plusvalenze sono componenti di bilancio di qualsiasi società, anche di altri settori. Chi compra un immobile a 10 e poi per varie ragioni cresce di valore per arrivare a 50 fai una plusvalenza di 40 e la deve mettere a bilancio. Non è che la può mettere a bilancio: deve!".- "Il ricorso della Juventus è molto ben fatto perché non ha argomentazioni solo legali, ma è stato realizzato da persone che capiscono di bilanci e distruggono quella parte di motivazione della Corte d’Appello per cui con le plusvalenze si sarebbe falsificata la competizione. In realtà facendo quattro conti, ovviamente sottoscritti da chi ha competenza, si dimostra che tutte le plusvalenze incidono per il 3% sul fatturato della Juve. Per cui con il 3% come si fa a cambiare le sorti delle potenzialità economiche di un club e quindi la sua possibilità di intervenire sulla formazione della rosa? Chi amministra chiede a chi si occupa della parte sportiva di creare plusvalenze ma questo non significa realizzarne di fittizie soltanto perché sono state trovate delle x al posto di nomi certi".- "Conferma della sentenza, annullamento senza rinvio e annullamento con rinvio. Il Collegio non potrà rimodulare la pena ma per esempio dire che il verdetto non regge in base a determinate riflessioni e quindi disporre che torni indietro per una diversa valutazione oppure annullarla direttamente e definitivamente".