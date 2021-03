In una lunga intervista a Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus Fernando Llorente consiglia due giocatori ai bianconeri: "De Paul è fantastico, allenandomi tutti i giorni insieme a lui mi sono reso conto che è anche più forte di quanto sembrava. Sarebbe utile per la Juventus ma anche per tutti i top club al mondo. Io me lo tengo stretto qui, a Udine. Oltre a lui, un altro giocatore che mi sta impressionando molto è l'altro argentino Musso".