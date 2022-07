Intervistato da Il Posticipo, l'ex portiere della Lazio, Silvio Proto, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che fu la stagione del 2020 interrotta dall'emergenza Covid, con i biancocelesti che che contesero il tricolore alla Juve fino a 4 giornate dal termine.'Juve-Inter ha cambiato tutto: è finita 2-0, ci hanno sorpassato in classifica per un punto. Loro erano stanchi e hanno approfittato della pausa per ricaricare le batterie. Quando il campionato è stato interrotto eravamo al top fisicamente, dopo la ripartenza le nostre gambe non andavano forte come prima. C'è tanto rammarico per questo'.