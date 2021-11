Le parole a FootballNews24 di: "​Sarà una partita combattuta, più importante per il morale che per la classifica. Non sarà una partita in grado di decretare un risultato definitivo, però potrebbe dirci chi delle due squadre sta meglio. Sarà interessante vedere due allenatori del calibro di Sarri e Allegri a confronto. Penso che sia per la Lazio che per la Juventus sarà una partita complicata"."Dal mio punto di vista il Milan è la squadra che sta meglio di tutte, sia per il valore della rosa che per il lavoro che hanno fatto fin qui. Si vede che stanno costruendo qualcosa di importante, con tanta pazienza. Visto da fuori sembra stiano facendo anche un ottimo lavoro a livello economico, hanno impostato dei parametri ben precisi e li stanno rispettando. Il Milan può competere sino alla fine per lo scudetto".