Alessandro Birindelli è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della partita di stasera tra Juventus e Fiorentina: "La Juve sta trovando un'identità di squadra, i giocatori recepiscono le richieste dell'allenatore e le mettono in campo. La Fiorentina è una buona squadra, un buon mix tra giovan ie giocatori di esperienza. Credo si sia persa un po' di autostima e spero che con Prandelli possano ritrovare la voglia di stupire. C'è sempre stata rivalità tra le due squadre, anche da parte bianconera. Non penso che Chiesa abbia voglia di rivalsa nei confronti della Fiorentina. A Torino può far bene e può lottare per una maglia da titolare, credo che queste siano le sue uniche motivazioni".