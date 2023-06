Intervenuto ai microfoni di Calciomercato L'Originale, l'ex calciatore della Juve Giancarlo Marocchi ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Nicolò Zaniolo, finito nuovamente tra gli obiettivi dei bianconeri.'Zaniolo deve giocare con due attaccanti. Ma prima di tutto lui deve pensare che se non è diventato tra i numeri uno che è solo colpa sua e non giustificarsi con allenatori che non lo hanno capito e con gli infortuni. Essere molto severi con se stessi è un buon punto di partenza, lui come Chiesa sono potenziali giocatori di grandissima fascia'.