Le parole di Angelo DI Livio a Raisport:



"Zakaria non ha bisogno neanche di inserimento: è un giocatore straordinario. E' quello che serviva alla Juventus, è il giocatore giusto. Però a me spiacerebbe per l'addio di Bentancur, avrei fatto altre scelte: è sottovalutato, a me piace tantissimo. Il colpo Vlahovic è stata una sorpresa un po' per tutti, se poi dovesse chiudere anche per Zakaria, il voto che do al mercato della Juve è alto. Sono due giocatori che servivano. Mi dispiace la partenza di Bentancur, ma qualcuno di bravo devi anche venderlo e va bene così".