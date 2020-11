L'ex allenatore della Juventus Alberto Zaccheroni ha parlato a Radiosei facendo un primo bilancio di questo inizio di campionato: "E' una stagione condizionata dal Covid, per questo penso che qualsiasi squadra sia in grado di vincere lo scudetto. Senza la presenza dei tifosi negli stadi alcune squadre fanno meglio, altre rendono meno bene. La tecnologia, inoltre, ha aiutato a studiare meglio gli avversari; quando allenavo io bisognava preparare tutto da soli. I tanti gol in campionato? Non si erano mai visti, vuol dire che sono saltati tutti gli equilibri".