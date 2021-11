, quando il club bianconero decide di acquisire il titolo sportivo del. Ieri sera, con la vittoria in Uefa Women’s Champions League, conquistata contro una società storica del panorama calcistico femminile come ilPer comprendere quanto successo ieri sera, però, è importante tornare alle origini, a quando sono state gettate le fondamenta. Per farlo, abbiamo intervistato, ex calciatrice delle Juventus Women, in rosa nel 2017, e volto storico – oltreché attaccante prolifica -, del calcio femminile italiano."Un’ottima impressione, una Juve molto organizzata e preparata sotto tutti gli aspetti . Consapevole dei propri mezzi, mezzi che a mio parere Mister Montemurro ha migliorato tantissimo dando davvero una mentalità vincente anche su un campo avversario in una competizione europea"."A me personalmente piace molto Caruso , non è entrata titolare ma il suo apporto alla squadra é sempre importante . E’ una giocatrice dalle due fasi quindi molto utile al centrocampo bianconero. Staskova è una giocatrice che, anche se non ha molto minutaggio, si fa trovare sempre pronta quando chiamata in causa, molto prolifica in zona gol. Ho giocato con quasi tutte le ragazze e il miglioramento si vede su tutte, in particolare modo dovuto alle nuove metodologie tattiche, tecniche, fisiche che la stessa Juventus ha messo a disposizione"."Per avvicinarsi sempre più alle grandi d’Europa serve l’abitudine a giocare questi match che in Italia sono ancora sporadici. In più, ancora un po’ di tempo per permettere alle società professionistiche che hanno impostato tutto il lavoro del settore giovanile di arrivarci al meglio"."Già dal primo anno Agnelli ha subito fatto capire i suoi obiettivi, cercando di inculcare questa mentalità europea che ovviamente ancora non c’era ma che ora credo si stia vedendo sul campo"."Il cambio Guarino -Montemurro credo abbia portato in più alla squadra l’esperienza europea. Probabilmente da fuori si evince una serenità e consapevolezza dei propri mezzi che sicuramente ha trasmesso Montemurro"."E’ una vittoria di tutto il movimento, quelle stesse ragazze che fino a 4 anni fa sognavano di poter anche solo arrivarci a certe partite, oggi se la giocano e non solo, la vincono"."Il professionismo aiuterà le atlete a guardare sicuramente ad un futuro più roseo"."Ora, oltre alla mia scuola di perfezionamento , che é in pieno sviluppo, collaboro con l’agenzia Startgroup coadiuvata dall’agenzia legale Buongiorno. Rappresento da qualche mese alcune giocatrici insieme a Felice Piccolo e Mattia Buongiorno. Ci siamo buttati da poco nel calcio femminile e spero di poter rappresentare in futuro tantissime altre per poter trasmettere la mia esperienza, accumulata in 20 anni di calcio. I progetti sono sempre interessanti, quelli juventini sono sempre da tenere in considerazione".