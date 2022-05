Sofia, calciatrice in forza al Sassuolo, in prestito dalla, ha raccontato un aneddoto ai microfoni de ilBianconero.com ( QUI l'intervista completa):"Arianna Caruso? Lei e Benny adorano farmi gli scherzi, sono sempre io il capro espiatorio (ride ndr). Il primo anno alla Juve, ad inizio stagione avevamo talmente tanto rispetto verso le grandi da avere quasi paura. All’inizio mi ricordo che eravamo in convitto e c’era anche Gama che ancora non aveva casa. Io ero in camera e Caruso con Glionna scendono a prendere i cereali prima di andare a dormire, quando salgono mi iniziano a dire che avevano incontrato Sara sotto che le aveva sgridate per i cereali, era molto arrabbiata ed effettivamente ci avevano messo tanto a salire. Poi mi hanno detto che non era contenta di come ci stessimo allenando, di ciò che stavamo facendo. Io mi sono spaventata e sono scoppiata a piangere perché non capivo in cosa sbagliassi, cosa potessi fare di più. Poi mi hanno detto che era uno scherzo"