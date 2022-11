Le parole di Chiara, intervenuta in esclusiva ai microfoni de ilBianconero, calciatrice in prestito al Como ma di proprietà della“Sono state tutte super gentili e disponibili. All’inizio avevo un po’ paura perché le vedevo quasi come delle extraterrestri ma sono state davvero tutte molto alla mano con cui ci si può scambiare pensieri e opinioni sia in campo che fuori”.