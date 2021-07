L'ex portiere dellaLaura, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla sfida tra: "Donnarumma da un lato, Pickford dall'altro. Donnarumma quando entra per il riscaldamento fa sempre gli stessi gesti per ritrovare la sicurezza, in questo momento le farfalle nello stomaco credo le abbia anche lui. Lui e Pickford sono portieri molto diversi, Donnarumma fa della fisicità il suo punto di forza mentre Pickford è molto più esplosivo, che non doveva partire titolare ma sta facendo un ottimo Europeo. E' forte con i piedi, può trovare imbucate centrali. Su questo fondamentale Donnarumma è leggermente sotto, ma in questo Europeo sta facendo cose straordinarie".