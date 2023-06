Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddu ha commentato così quella che è la situazione dirigenziale dei bianconeri.'Ora bisogna programmare, capire cosa non va più bene. Del Piero lo vedrei bene in società, sul piano tecnico. Presidente o vice non lo so. Deve stare sul campo, poi se vuole fare il presidente tanto meglio. Lui come Boniperti? Me lo auguro, è un paragone che deve fare onore ad Alessandro'.