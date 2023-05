Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juve Giuliano Giannichedda ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla stagione che sta vivendo Dusan Vlahovic.'Mi aspetto l'allegrata. Se giochi con le tre punte, Milik è quello che gioca più con la squadra e può fare in modo che le le altre due punte si inseriscano. Vlahovic ha i colpi ma ha avuto un'involuzione clamorosa. Quando indossi la maglia della Juve in un'annata complicata è dura per tutti e ha sofferto questa cosa. Voleva essere il salvatore della patria invece ha avuto difficoltà'.