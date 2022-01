Aldo Serena, ex attaccante della Juventus, ha parlato in un'intervista a La Stampa: "Vlahovic? Un grandissimo colpo, un investimento a lungo termine su un giocatore di prospettiva, ma subito pronto. Il serbo è completo perché sa giocare con e per la squadra e sa finalizzare, costruisce il gioco, regge i duelli fisici con le difese chiuse ed è veloce negli spazi aperti. Vlahovic è pronto per la Juventus, è universale, capace di far salire la squadra quando non è pressata come di essere letale in contropiede".



IN COPPIA CON... - "Con Dybala formerebbe una grandissima coppia che potrebbe dialogare perfettamente. Non è un catalizzatore Vlahovic, ma un uomo squadra. Mi ricorda Bobo Vieri".