Le parole dell'ex Juventus Momo Sissoko a ilBianconero.com:



Dopo questa prima parentesi, credi che Vlahovic sia sulla strada giusta per diventare uno dei più forti giocatori al mondo?



'E' un giocatore di qualità, è giovane e la Juve deve concentrare il progetto su di lui. Giocare alla Juve non è la stessa cosa che giocare per la Fiorentina, però io sono convinto che il prossimo anno sarà protagonista assoluto e segnerà una valanga di gol'.