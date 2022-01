Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex Juve e Fiorentina Marco Marchionni ha detto la sua sull'acquisto di Dusan Vlahovic e sulle ripercussioni del suo trasferimento su entrambe le piazze. Ecco le sue parole: "Un giocatore come lui per le qualità che ha non si discute. La Juve ha preso uno dei migliori attaccanti in circolazione, se non il migliore. Il suo valore lo ha già dimostrato alla Fiorentina e mi aspetto che faccia lo stesso anche in bianconero, ha tutte le qualità per poter cambiare volto a questa squadra. Con il suo arrivo ne gioverebbe anche Morata, per il modo e le caratteristiche che ha di giocare, insieme si completerebbero". E ancora: "Quella che ci rimette di più è senza ombra di dubbio la Fiorentina. I tifosi si vedono prendere dalla Juve il loro ennesimo pezzo pregiato e, non da meno, la partenza di un giocatore come lui influisce negativamente anche sulla squadra. Dovrà essere bravo Italiano a tenere alta la concentrazione, e sono sicuro che ci riuscirà perchè è un grande allenatore".