Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'ex calciatore della Juve Giancarlo Marocchi ha analizzato anche la grande prestazione messa in campo ieri sera da Dusan Vlahovic.'È bravo, non so se aiuterà la Juve a vincere trofei - la sua convinzione -. Ieri ha fatto una partita da 6,5, ma la sua presenza è una presenza vera, attacca la porta coi movimenti giusti'.