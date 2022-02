Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'ex calciatore della Juve Alessandro Birindelli ha parlato anche di Vlahovic e del continuo confronto con i talenti Haaland e Mbappè. Ecco il suo pensiero: "Sono tre giocatori con caratteristiche diverse tra loro. Li reputo dei giocatori forti e secondo me hanno già dimostrato il loro valore. Credo che Mbappè e Haaland siano un gradino avanti per l’esperienza maturata in club già affermati, poi per il resto, come qualità di giocatori, parliamo di tre grandi campioni. Gli auguro il meglio".