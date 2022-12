Intervenuto ai microfoni di Prensa Futbol, l'ex calciatore della Juve Arturo Vidal ha commentato anche quello che sarà il suo futuro, con la massima intenzione di continuare a giocare ancora.'Non ci penso neppure, non so chi abbia messo in giro queste voci: Possiamo qualificarci al Mondiale 2026 e io, a se Dio vorrà, voglio esserci. Ho 35 anni, ma mi sento molto bene e ho un contratto con una delle squadre più forti del Sudamerica. Spero che la fortuna mi assista e di non avere infortuni. Futuro? Punto a diventare Ct del Cile. Voglio finire il corso, ottenere il patentino di allenatore e in futuro diventare allenatore, possibilmente della nazionale: voglio trasmettere quello che ho imparato e quello che mi hanno dato tutti i tecnici che ho avuto'.