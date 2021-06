Arturo Vidal si sfoga. Il centrocampista dell'Inter ed ex Juventus ha parlato in Cile a W Radio: "In patria si sta parlando molto, sono giornate complicate. Anziché sostenerci si inventano cose che non esistono. Questo però ci unisce come squadra, stiamo lottando per un obiettivo e rappresentare il nostro Paese ci dà forza per il futuro. L'errore nella gara con l'Uruguay è stato far entrare un parrucchiere. Adesso speriamo che si parli solo di calcio".