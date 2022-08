L'ex centrocampista della Juve, Arturo Vidal, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del Flamengo, dove ha parlato anche delle squadre in cui ha militato in passato.'Sono stato nelle migliori squadre del mondo, in bellissimi gruppi e con i migliori giocatori del mondo. La fortuna mi ha toccato e mi sono preparato a stare in mezzo a loro. Gol contro il Real? Non lo dimenticherò, ecco perché mi vogliono così male, è uno dei miei gol preferiti'.