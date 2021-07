Le parole di Arturo Vidal a Inter TV: ​"Prime impressioni?. Ho parlato con i compagni che mi hanno detto che sono contenti: si sta lavorando bene, si sta lavorando forte. Questo è importante perché dobbiamo fare un bel campionato e una bellissima Champions. Voglia di tornare in campo? Tantissima. L'anno scorso ho passato un anno non troppo bello, ho perso gli ultimi mesi del campionato per un problema.Abbiamo parlato con la società, abbiamo un bel rapporto. Hanno tanta fiducia in me e anche io in loro. Quest'anno deve andare meglio, deve uscire il Vidal che tutti conoscono. Voglio lavorare al massimo. Quest'anno dobbiamo puntare ad un altro scudetto e