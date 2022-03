Le parole di Blaise Matuidi al media francese So Foot: "Per ora sono fermo. Mi tengo in forma e mi sto prendendo tutto il tempo necessario per capire cosa fare in futuro. Non mi pongo la domanda. Il Covid? Ho vissuto momenti difficili ma è stato difficile per molte persone. È stato uno dei momenti più difficili della mia vita, non lo dimenticherò mai. Ha cambiato un po' il mio stile di vita".