In un'intervista rilasciata ai microfoni de L'Arena, l'ex calciatore di Juve e Verona, Domenico Penzo, ha parlato anche dell'interesse dei bianconeri per il Cholito Simeone, accostato a Madama nelle ultime 48 ore.



'Simeone alla Juventus come me? No, direi di no. È cambiato tutto, rispetto all’epoca. Sono felice che il Cholito sia accostato alla Vecchia Signora. Ma lo vogliono pure in Spagna ed in Inghilterra'.