Massimo Mauro, a Gazzetta, parla così del prossimo modulo bianconero: "Attenzione, la Juve qualche sorpresa sul mercato l’ha sempre fatta, per me ci sarà anche questa volta. Non credo proprio accada, ma io vedrei bene anche un 4-4-2 con una punta vera vicina a Vlahovic. Chiesa potrebbe giocare a destra e il potenziale offensivo aumenterebbe. Vedo bene tre, quattro giocatori offensivi insieme. Nell’ultimo campionato, in avanti, la Juve ha fatto troppa fatica".