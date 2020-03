Quando Carlos Tevez salutò Torino per tornare al Boca Juniors, alla Juve arrivarono due giocatori in cambio: Rodrigo Bentancur e Guido Vadalà. Due storie diametralmente opposte. Se il primo è in continua crescita e ormai in prima squadra, il giovane attaccante argentino, classe 1997 non è mai riuscito a rendersi protagonista in bianconero e a rimanere collegato in qualche modo la mondo Juve. Vadalà però, dopo la scadenza del contratto con il Boca Juniors, ripartirà dalla Serie B americana con i Charlotte Independence. Un passo indietro, che però potrà far bene al giovane ex Juve.