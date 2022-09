Intervenuto ai microfoni di 1 Football Club di 1 Station Radio, l'ex Juve Nicolaha detto la sua sul momento della squadra bianconera. Ecco il suo pensiero: "Laha un gioco, anche se non è come tutti vorremmo vederlo. Ogni squadra ha un'idea calcistica e una propria strategia, ma tutto dipende da diversi fattori come le caratteristiche dei calciatori o i metodi di allenamento utilizzati. Bisogna comunque dare tempo ad".