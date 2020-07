Mauro Zironelli, ex allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttobari.com, riguardo la sua esperienza in biancorosso. Ecco le sue parole: "Bari? È stato un peccato, ero consapevole di avere una squadra forte. Molti giocatori che avevo in mente nel mio undici titolare, in quella stagione hanno poi vinto il campionato. Ormai è andata, poi sono andato alla Juventus ma rimane sempre quel rammarico".