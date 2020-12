L'ex calciatore della Juventus, ​Hasan Salihamidzic, oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, ha commentato i sorteggi di Champions League avvenuti oggi e la prossima avversaria europea dei bavaresi, la Lazio: "È una squadra che abbiamo avuto modo di studiare durante la fase a gironi contro il Borussia Dortmund. Dovremo fare attenzione perché la squadra biancoceleste rappresenta un' avversaria scomoda come tutte le squadre italiane. Noi ci prepareremo sicuramente al meglio per la doppia sfida contro di loro. Giocare l'andata in trasferta? Andare a Roma è sempre bello".