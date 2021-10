L'ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, ha parlato dell'episodio arbitrale che ha segnato la sfida tra Inter e Juventus, ieri sera. Queste le sue parole, ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati: "Era normale che l'evoluzione del Var fosse la moviola in campo, perchè non c'è stata abbastanza discussione quando è stata introdotta, soprattutto i giocatori non ne hanno parlato. Il calcio è sport di contatto. Il giocatore dell'Inter interviene convinto di prendere palla, Sandro lo anticipa e non può fare nulla di diverso da quello che ha fatto, un arbitro bravo che lo capisce lascia correre. La Juve può migliorare? O Dybala, Chiesa e Cuadrado fanno i fenomeni oppure no."