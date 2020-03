Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex attaccante - tra le altre - della Juventus Luca Toni ha parlato della Juve e del suo rapporto con Del Piero, col quale ha giocato in bianconero e ha vinto il Mondiale nel 2006: "Alex è stato una bandiera della Juve, un leader silenzioso. Compagno e amico. Appena sono arrivato in bianconero, mi ha fatto capire subito cosa voleva dire far parte di quel club. In Nazionale era uno di quelli che anche se non faceva parte dei titolari guidava sempre il gruppo, aveva una parola buona per tutti".