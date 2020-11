1









Periodo difficile per l'ex attaccante della Juve Carlitos Tevez, che riesce a sorridere solo con il calcio e col Boca Juniors: "Sto passando un brutto momento, mio padre non sta bene e il pallone mi fa dimenticare tutte le cose brutte per qualche ora dandomi la possibilità di staccare per un po'. I compagni e l'allenatore mi sostengono sempre dicendomi di non mollare, Russo sa dove voglio essere schierato e mi gestisce bene. Ho la libertà di giocare dove mi trovo meglio, questa è una delle chiavi del successo".