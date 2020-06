Bel gesto dell'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez. L'attaccante argentino ha rinnovato il contratto con il Boca Juniors per altri sei mesi, ma lo stipendio ha deciso di devolverlo tutto in beneficenza, come riporta la stampa argentina. Sono bastati due anni a Tevez per diventare subito leader della Juventus di Max Allegri, totalizzando 50 gol in 96 partite. L'Apache in bianconero ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E oggi, di nuovo al Boca, è stato protagonista di un gesto da applausi.