Tra le difficoltà della Juventus nell'ultimo periodo - secondo alcuni - c'è quella di una mancanza di filtro a centrocampo, soprattutto quando Blaise Matuidi si siede in panchina. Con Bentancur, Pjanic e Rabiot nel terzetto di centrocampo la squadra di Sarri ha difficoltà in fase difensiva e rischia di essere troppo sbilanciata in avanti. Secondo l'ex juventino Marco Tardelli, la soluzione potrebbe arrivare dal mercato: "Credo che serva un recupera palloni a centrocampo, uno come Allan, specie quando Pjanic cala di rendimento come in questo periodo".