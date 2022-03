Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, negli studi di Pressing ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:



VLAHOVIC - "Vlahovic durante le partite è servito poco e male, ieri ha fatto zero tiri in porta. Se la squadra non cresce nel gioco farà sicuramente fatica".