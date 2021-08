L'ex centrocampista e capitano della, Alessio, ha commentato ai taccuini di Tuttosport il ritorno dinella panchina bianconera e l'approccio alla nuova stagione: "? Credo sia stata fondamentale per Allegri, che dopo 20 minuti ha cambiato anche modulo, passando dal 4-3-3 al 4-4-2. Con il Ronaldo attuale, non più devastante partendo da lontano ma vicino alla porta, penso sia la scelta più logica: lo ha fatto Sarri e più o meno anche Pirlo. E anche per Dybala è la soluzione migliore.. Lo ha dimostrato anche con il Monza non vergognandosi di difendere basso per poi attaccare senza tanti tocchi: quando la Juve riparte è una 4x100, trae gli altri hanno 100 gol nei piedi"RAMSEY - "Mi sembra che faccia fatica e non solo da play. Mentre Rabiot ha dato segnali importanti nel finale dell’anno scorso, Ramsey non mi sembra più quello dell’Arsenal.LOCATELLI-PJANIC - "Se li prendesse entrambi si metterebbe non a posto: super a posto.: con lo sviluppo offensivo dei quattro davanti ha le giocate in verticale e i tempi che piacciono ad Allegri e che gli altri bianconeri non hanno. Cuce il gioco, sa inserirsi ed è bravo anche tatticamente. A tre farebbe fatica perché è una via di mezzo tra me e Conte: non è difensivo come me e non ha l’inserimento a fucilata di Antonio, che serve alle mezzali di una squadra che gioca in verticale come quelle di Allegri. Nel Sassuolo e in Nazionale gli riesce meglio perché sono squadre più di palleggio. In questo sensoCHIESA - "L’anno in cui c’è da ripetersi o continuare a crescere è il più duro. Per Chiesa rispettare le aspettative sarà di difficoltà estrema. Ma sono convinto che ci riuscirà. Ho sentito dire che tra tre o quattro anni potrà vincere il Pallone d’Oro: sono d’accordo.. E ha qualità enormi, salta l’uomo a destra e a sinistra e tira in un fazzoletto.e Allegri, che ha sempre avuto fuoriclasse, può aiutarlo"PRONOSTICO - ". Conosco Marotta, ha già preso Dzeko e farà una squadra forte, con un allenatore importante, perfetto per il dopo Conte: tosto e affamato. Le altre, Milan, Atalanta, Napoli, Roma e Lazio, ora sono un bel gradino sotto. Può avvicinarsi il Napoli mettendo a posto la questione Insigne e con un bel centrocampista. Per quanto riguarda la Champions lasciamo perdere il Paris Saint-Germain, ma. Poi certo, se agli ottavi trovi il Psg.... Questo Psg è ancora più forte, ma la Juve pur da sfavorita se la giocherebbe. E vorrei avesse quel pizzico di fortuna che in Champions è mancato tante volte"