Ospite negli studi di Sky Sport nel post partita di Italia-Spagna,, ex portiere della Juventus Women pronta a trasferirsi al Milan, ha commentato così la vittoria degli Azzurri:«Questa Nazionale è partita con un sogno ed è riuscita a creare un legame fortissimo con tutti gli italiani. Non è una sensazione che si prova da inizio Europeo, ma dal momento in cui è iniziato il ciclo del CT Mancini. Ci sono delle esperienze che ti legano maggiormente, dei momenti che acquistano un ulteriore significato quando vengono vissuti insieme e si condividono con un gruppo. E questo è uno di quelli».