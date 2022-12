Intervenuto ai microfoni di SerieAnews, l'ex calciatore della Juve Emanuele Giaccherini ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla lotta scudetto.'È ancora troppo presto, ma di certo il Napoli ha già accumulato un bel vantaggio. La sosta e il fatto che si sia fermato il campionato è comodo anche per gli azzurri. Ha avuto il tempo per limare le ultime cose e rifare la preparazione. Mancano tante partite, ma il Napoli ha molto margine e resta la favorita. Chi è l'anti-Napoli? L’Inter. Per me resta sempre la squadra più forte della Serie A, se guardiamo l’organico'.