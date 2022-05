L'ex presidente della Juve, Gianni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di 1 Football Club non solo di Agnelli e Nedved, ma ha anche fatto una chiosa su quanto si è visto ieri in campo tra i bianconeri e l'Inter, commentando le decisioni ed i cambi effettuati da Allegri.



'Spiace perché la partita si stava mettendo bene. Abbiamo preso un gol malamente, poi la squadra ha recuperato, ha fatto dei movimenti giusti, ha giocato e ha rimesso in piedi la partita. Stavo quasi arrivando a crederci, perché anche le manovre di Allegri mi sono sembrate concettualmente giuste, ma loro ci hanno messo troppo sotto. Il primo rigore, rivisto molte volte, dice che è molto poco rigore, semmai c’è un movimento del calciatore dell’Inter contro il difensore della Juve'.