L'ex difensore della Juve Mark Iuliano. ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Bianconeranews, dove ha parlato anche della questione plusvalenze.'La solita pagliacciata che avviene solo in Italia. Tolgono punti durante il campionato, peraltro parliamo delle plusvalenze: le fanno tutti e viene punita solo una squadra. Queste cose si fanno a fine anno dopo aver indagato in modo corretto. Vale anche per la questione legata alla manovra stipendi. Ci sono processi che durano anni, quando c’è di mezzo la Juve viene fatto tutto in tre giorni'.