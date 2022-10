Intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex attaccante della Juve Alessandro Matri ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul momento di forma di Dusan Vlahovic.'Ha rallentato il processo di crescita, un po’ per il cambio di maglia perchè giocare nella Fiorentina e nella Juve è diverso, così come giocare in una big che fa bene e in una big che fa meno bene. Deve riuscire a colmare questi buchi'.