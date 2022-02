Momo Sissoko ha parlato anche della situazione legata alla posizione di Adrien Rabiot che, dopo l'arrivo di Zakaria si fa sempre piu in bilico. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bianconera.



'​È giovane e talentuoso, è arrivato il momento di dimostrare il suo valore. Può dare tanto alla Juventus e ora deve crescere come uomo e giocatore. Deve capire dov'è, in un grande club. ​Questa stagione è iniziata in maniera difficile, allenatore nuovo, giocatori nuovi ora la squadra ha trovato il suo 11 titolare'.