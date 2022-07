L'ex attaccante della Juve, Spillo Altobelli, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, dove ha parlato anche di Paulo Dybala e del possibile approdo in nerazzurro.'Lautaro-Lukaku è una coppia perfetta, già vista, si trovano alla perfezione. Se dovesse arrivare Dybala, quello che abbiamo visto nel momento migliore, si aggiungerebbe un campione. Lui lo è e va trattato da tale. Alla Juventus non hanno fatto sempre così, ci doveva mettere sempre del suo. Può essere decisivo sempre, anche quando stai giocando male e hai bisogno del colpo di genio'.